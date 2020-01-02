起诉男子恶意退款20余万 淘宝获赔一元

中国广州男子宏某不到四个月下单4276笔，提起恶意退款订单3896笔，退款成功3787笔，总计退款金额20余万元（人民币，下同，3.86余万新币）。宏某因此被淘宝起诉至法院，被判赔偿淘宝经济损失一元。 据《新京报》报道，记者1月2日获悉，杭州互联网法院判决宏某赔偿淘宝经济损失一元。 案件资料显示，2018年10月，淘宝网接到商家反映，部分商户出现大量仅退款及虚假物流单号，其中广东男子宏某的退款记录颇为瞩目。 根据淘宝的起诉，宏某以“假货”，“商品品牌与实际不符”等理由发起仅退款申请，经初步统计，在2018年4月23日至2018年8月16日的四个月，宏某控制的账号订单总计4276笔，提起的恶意退款订单3896笔，退款成功3787笔总计退款金额205860.56元。 淘宝认为，宏某的恶意退款行为属于滥用会员权利，干扰平台经营秩序，给淘宝网造成了经济和商誉上的严重负面影响，应当赔偿损失。遂起诉至法院要求赔偿一元以及相关的律师费。 法院审理查明，宏某至少控制八个淘宝账号，发起的仅退款申请明显不符合常人的购物习惯，其反常的退款行为损害了诚信合法经营的淘宝网卖家声誉，干扰了淘宝网的正常运营秩序。 宏某对此应承担侵权责任，法院遂作出上述判决。