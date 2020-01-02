彭博分析师：财新PMI传积极信号 政府持续支持政策

彭博经济学家曲天石指出，财新中国通用制造业采购经理人指数(PMI)连续第五个月保持在扩张区域，这与近期经济数据回暖势头一致。数据发出积极信号，尤其是未来产出成分上升。虽然，由于需求和供应方面的要素持续走弱，因此在看待总体指数时要打个折扣。 12月财新制造业PMI从11月的51.8降至51.5，低于市场预期的51.6。在需求一侧，新订单下降，新出口订单也小幅下降，但都维持在扩张领域。在供应一侧，产出和未完成订单均保持在50以上，但均走弱。 产出价格重回扩张领域，暗示生产者价格的通缩压力将继续减轻。 展望未来，经济数据可能会在2020年第一季度释放出积极信号，反映出2019年第一季度相对较低的基数，以及政府主导的投资可能会加速。话虽如此，曲天石仍然对长期经济放缓感到担忧。在中国国内，私人部门仍面临融资困难，消费可能仍然低迷。在对外部门，美国仍将征收高额关税，与美国的贸易谈判对经济前景至关重要。 曲天石认为，中国当局将继续努力为经济兜底，在未来几个月内同时动用财政和货币刺激措施，尽管可能避免采取激进的行动。中国央行已于1月1日宣布降低金融机构法定存款准备金率，重申了偏于宽松的政策立场。地方政府专项债券先期下达了1万亿元人民币（1950亿新元）额度，预计很快开始发行。