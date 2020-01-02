彭博专家：中国城镇化战略转变对经济增长构成利好

彭博经济学家万千撰文，中国决策者暗示进入新一个十年城镇化战略重大转变，从对较大型城市的限制到支持，笔者预计此举将有助于培育大型城市，而且对经济增长构成积极影响。 据彭博社1月2日报道，万千在文章中提到，中国国务院在12月25日放宽了城市在扩张和接受外来人口落户方面所面临的三大主要限制因素。中国国家主席习近平也在新年贺词中强调了四个超大城市的发展，指出其在经济增长中发挥的关键作用。 笔者认为放松户籍制度在城镇化政策转变中尤为重要。中国此前的城镇化计划长期以来饱受诟病，因为对大型城市的生产要素（劳动力和土地）设置严格限制造成资源分配扭曲。对于户口问题导致对享受公共服务的限制妨碍了人们向生产力更高地区的迁移。 到2018年底，中国的城镇化率已从1960年代的19.8%升至59.6%。尽管这一比率上升，但仍有巨大潜力。据世界银行最新数据，中国的城镇化率低于中高收入水平经济体平均的66%，尽管中国的收入水平已经达到这一水平；高等收入水平经济体的城镇化率为81% 中国国务院12月25日的公告还批准更多土地用于城镇发展，以此鼓励城市接纳更多农村居民。地方政府只能开发经中央政府批准的一定数量新土地。政策变化中，公共投资融资也增加，以匹配额外落户城镇的农村居民。 笔者认为，中国政策的变化将有助于加速“高质量”的城市化进程，流动人口成为本地居民并享受基本的公共服务和福利。从生产方面看，这将推动劳动力重新向具有更高生产率行业的地区流动，从而将提升增长潜力。从需求方面看，人们在更大城市获得更高收入的潜力将可以使他们更多支出并提高国内需求，而后者目前是中国经济增长的最重要贡献力。