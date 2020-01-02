传台参谋总长获救 台国防部：尚未收到信息

对于台湾参谋总长沈一鸣上将率领参谋搭乘黑鹰直升机发生迫降事故，此前传出沈一鸣已经获救消息，台湾国防部回应：还未收到讯息。 综合中时电子报和《自由时报》报道，台湾参谋总长沈一鸣上将率领参谋搭乘空军海鸥救护队黑鹰直升机前往宜兰东澳岭劳军图中发生迫降事故，此前传出沈一鸣已经获救消息，但军方证实，沈一鸣的地面位置已经标定，地面部队前往失事地点约要一个多小时，空军司令熊厚基上将表示，机上人员与战管最后一句话是报告天气状况云高3000呎（约914米）至5000呎，并未提及任何机务状况，接着在8点6分左右就在雷达上消失。 对黑鹰直升机迫降事件，台湾国防部在松指部召开临时记者会说明。空军司令熊厚基表示，该机于上午7点54分从松山机场起飞，飞行高度3000呎以下，8点7分于松山105度／16浬处光点消失乌来山区，最后通话是报天气良好，发现位置于桶后溪溪谷。至于外传总长一鸣已获救，熊厚基说还未收到讯息，通信不好。希望大家祝福。熊厚基说，救援部队再一小时可扺达迫降现场，就可知道飞机状况。 熊厚基表示，此次事故发生的原因已成立专案小组调查，目前持续搜救中。至于事件详细情况，熊厚基皆表示，因人员尚未到达，目前尚无法清楚回应，会在后续兵力到达后再回报，呼吁大家帮忙祈福，一切平安。预计下午即能清楚况状。另空军督察长黄志伟少将说，迫降第一时间，就派出两架直升机到现场，另有官兵90人已赶往山区现场。 根据军方公布机上最新名单如下：总长室上将总长沈一鸣；总长室少校侍从官黄圣航；作计室少将处长刘孝堂；政战局少将副局长于亲文；总士官长室、总士官长韩正宏；情次室少将助次洪鸿钧；后次室中将次长黄佑民；通次室中将次长曹进平；作计室中校作参官周欣颐；军闻社新闻官陈映竹；中校飞行官叶建仪正驾驶；上尉飞行官刘镇富副驾驶；士官长机工长许鸿彬机工长。;