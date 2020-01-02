香港一女子疑似感染武汉肺炎被医院隔离

一名曾到过武汉的香港女子因出现发烧及上呼吸道感染症状，前往屯门医院就医，目前被隔离，情况稳定，该女子初步对禽流感和沙斯测试结果都呈阴性。 根据《星岛日报》报道，湖北武汉市传出近日录得最少27宗不明原因肺炎，均诊断为病毒性肺炎或肺部感染，其中7例病情危重，大部份病例是武汉华南海鲜批发市场的商户。据悉，香港屯门医院收到来自武汉肺炎怀疑个案，一名曾经到过武汉的女子，日前到屯门医院求医，她有上呼吸道感染症状及发烧，现时需要隔离，情况稳定，初步对禽流感和沙斯测试结果都呈阴性。 当地媒体就有关个案向卫生署查询，暂未获回覆。从现场来看，医院并没有加强防御戒备。 据悉，该名女子是香港人，因为发烧及有上呼吸道感染症状，前日到屯门医院求医。她称病发前曾到过武汉，医院帮她做快速病毒测试，对沙斯病毒呈阴性反应，鼻分泌液测试也对冠状病毒呈阴性反应。目前入住隔离病房，病人的样本已交到卫生署检验，预计24小时有进一步结果。 医管局发言人表示，屯门医院于上月31日接收一名出现上呼吸道感染症状及发烧的女病人，由于病人报称病发前曾前往武汉，屯门医院随即安排有关病人入住隔离病房治疗，并已将病人的样本送往卫生署作化验。病人现时仍在屯门医院接受隔离治疗，情况稳定。 发言人指，早前接获内地出现不明肺炎个案的通报后，已通知前线医护人员提高警觉，加强留意肺炎求诊病人的临床情况。发言人强调，若前线医护人员发现有怀疑个案，会即时将病人安排在负气压病房隔离治疗，并会尽快提供所需之化验测试。医管局已将有关个案通报卫生防护中心，会继续与卫生防护中心保持紧密联络跟进情况。 屯门区议会富泰区区议员何国豪指经屯门医院工作的护士证实，已接收一宗肺炎个案。另外，屯门区议员张可森在其个人面簿指，已致电屯门医院了解事件，屯院表示尚在了解当中，但未否认传闻，院方也向他表示会对曾往返内地的个案提高警觉。