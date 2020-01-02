路透社：据悉中国暂停沪伦通计划

消息人士透露，由于政治原因的考量，中国暂停了上海和伦敦证券交易所之间的上市计划。 据路透社报道，五名消息人士表示，由于与英国的政治紧张关系，中国暂停了沪伦通计划。 沪伦通计划旨在加强中国和英国间的联系，帮助中国企业扩大投资者基础，并让中国内地投资者有机会进入英国市场。此次暂停，给该计划的未来蒙上了一层阴影。 这五名不愿具名的消息人士包括政府官员和参与沪伦通事务的人士，他们也都参与了与中国官员的会谈，他们均表示，停牌背后是政治原因。 其中两人强调了英国在香港抗议活动中的立场，另一人提到了英国对英国驻港领事馆前职员被拘一事发表的言论。 中国政府将香港的动乱归咎于包括美国和英国在内的外国政府的干预。 参与该计划的英国企业和银行正在密切关注最近当选的英国首相约翰逊如何处理与北京的关系，以及他对香港的立场。 中国外交部在致路透社的传真声明中表示，他们不清楚具体情况，但希望英国可以为在英投资的中国公司提供公平、公正的营商环境，并为两国在各个领域顺利开展实务合作创造得当条件。 中国证监会和上海证交所未回应路透社的置评请求，伦敦证交所及英国财政部的发言人拒绝向路透社置评。 “沪伦通”于去年开始运行，这是英国改善与世界第二大经济体中国关系的一种手段，并被视为中国开放资本市场将以及与全球金融中心接轨的重要一步。 中国态度变冷 华泰证券的全球存托凭证(GDR)在伦敦证券交易所成功上市，成为首家使用沪伦通机制的中国企业。国投电力原本有望在12月成为第二家，将占其总股本10%的GDR在伦敦上市。 然而，国投电力的上市交易在最后阶段被推迟，公司称主要是由于市场环境的缘故。 五位消息人士告诉路透，国投电力交易暂停是因为中国政府暂停了沪伦通。 中国太平洋保险是另一家有希望通过该机制上市的公司，消息人士称该公司本来最早可以在2020年第一季度启动交易，但现在也被要求搁置境外上市计划。 国投电力和中国太平洋保险没有回应置评请求。 一位曾经参与某公司GDR交易的消息人士称，“这不仅重创了那些希望通过在伦敦上市从而扩大投资者基础的企业，也伤及中国与全球市场的联系”。 这桩麻烦来得太不是时候，对英国和伦敦证交所都是如此。英国正在为脱欧做准备，因而急于同非欧盟国家建立联系。 根据路孚特数据，截至去年12月4日的一年，伦敦证交所的企业新上市数量为10年来最低，政治动荡以及对英国脱欧的忧虑压制了股市的筹资活动。