“生活安宁权”入法 网络安全隐私问题或将改善

“生活安宁权”被纳入隐私权，包括强行塞入的广告、打折群等网络安全和隐私问题将进一步得到解决。 据新华网报道，根据科技日报消息，借助网络平台和网络传播方式侵犯公民权益的案件正快速增加。其间爆料出的诸多侵犯安宁权、严重干扰个人生活等恶劣事件让网民大呼“上网如同裸奔”。 网页上出现的不相干网游广告，手机每隔一段时间就会收到来源不明的彩信，QQ号在未征得同意的情况下被“塞入”若干个购物打折群等，这类网络乱象，在不久的将来便是违法行为。 2019年12月底，十三届全国人大第十五次会议审议民法典各分编草案，其中的人格权编草案完善了隐私定义，将“生活安宁权”纳入隐私权，并将隐私的定义修改为：隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。 北京市京师律师事务所律师许浩说，“从某种意义上可以认为，为网络虚拟社区设定生活安宁权，是网络时代的‘刚需’。值得一提的是，草案中的‘空间’不仅仅指人们生活与从事各项生产活动所处的空间位置，还包括人们在网络虚拟社区内属于个人的一隅一处。” “一些不法企业和某些互联网科技公司，抓住网民心理，在互联网上设计诸多收费链接、广告页面自动转跳等陷阱，通过技术手段在网民不知情或对相关软件使用条款不了解的情况下，窃取个人隐私信息并形成轰炸式、无厘头的‘噪音’污染，甚至会造成网民的财产损失。”许浩说。 此前，网络侵权行为尚无十分明确而严格的法律约束，无数网民面对个人信息泄露后无穷无尽的骚扰，只能默默承受，为网络侵权行为立法迫在眉睫。在此情景下提出的线上“生活安宁权”，在一定程度上能够保护网民的正当权益，值得肯定。不过，网络“生活安宁权”能发挥多大作用、能否真正保护网民的正当权益，还需要看具体的落实与监管情况。 “生活安宁权是20世纪初产生并得到发展的概念，是一种特殊的隐私权。长期以来，它作为学理上的概念存在，未被正式写入立法。随着经济发展、尤其是网络技术发展，才逐渐得到重视。”许浩说，生活安宁权于2012年首次被全国人大常委会写进《关于加强网络信息保护的决定》，确立了公民在固定电话、移动电话和电子邮箱拒绝商业广告的权利。 而今，将生活安宁权正式纳入隐私法律保护体系，除了对人格权法律体系发展具有重要积极作用，还为虚拟的网络世界增加了一双“实打实”的维权之手。“随着时间的推移，未来安宁权的适用空间会不断扩大，线上线下双重维权，公众的个人空间会变得愈发安全、自由。”许浩说。 生活安宁权要求线上和线下的商业宣传需严格遵守安宁权基本原则。许浩认为：“不被打扰是安宁权的核心原则，网络广告要本着‘事先同意’或‘禁止即停’原则，发送形式也须符合安宁权的原则，那类狗皮膏药一样的弹窗、贴边等广告形式必然是侵权、违法的。” 除此之外，网络“防骚扰”等防控措施将会越来越完善。社交平台将被强制根据安宁权原则，将信息接收的控制权还给用户，用户可通过自行设置拉黑、禁评等方式保护自己的权利。 “生活安宁权的出现，是互联网经济技术发展下的一个注脚。当然，未来仍需要慢慢补充和细化其中的规定。”许浩说。 随着人工智能时代的到来，私人生活安宁权的内涵和外延都发生了变化。比如在侵权主体上，自然人、社会组织、企业甚至是政府部门都有可能成为隐私权的侵权主体。在侵权方式上也呈现多元化。人工智能设备对私人生活安宁的侵犯具有一定的迷惑性。 “无处不在的摄像头，逐渐推广的人脸识别等。越来越拟人化的人工智能，终将毫无违和感地融入公众的私人生活，同时也会‘润物细无声’地侵犯私人生活的安宁，这些都需要引起我们的重视。”许浩说。 “我们的生活安宁与否，取决于相关政策规定的完善与否，更取决于我们自身的自我保护意识。未来10年，中国公民的法律意识、维权意识将会越来越强，要求受到人格尊重和做人尊严的意识也会越来越强，我们的整体生活环境都会变得越来越安宁。”许浩说。 生活安宁权的适用情景既涵盖线上的虚拟社区，更包括线下的现实社会。比如噪音、狗叫、广场舞等扰民行为，除了报警，还可依据民法典安宁权的规定诉请法院，要求判决侵权方承担包括停止侵害、排除妨害在内的法律责任。 此外，安宁权还会给社会公众人物更多隐私空间。艺人、网红等属于公众人物，其隐私权、肖像权、安宁生活权理应被尊重。而“安宁”入法后，狗仔队跟踪、偷拍事件将会大大减少。