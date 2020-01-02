武汉肺炎患者转院 海鲜市场附近有居民感染

在中国武汉感染不明肺炎的相关患者已于2019年12月31日转入金银潭医院，家属不得探视。据报武汉华南海鲜市场附近，有小区居民感染不明原因肺炎，该海鲜市场附近的其他呼吸道疾病患者，也会被建议到金银潭医院就诊。 据《新京报》报道，记者走访发现，数名华南海鲜市场相关肺炎患已转入武汉市的金银潭医院，外人和家属一律不得探视。 一名患者之子31日透露，他父亲被查出肺炎后一直在武汉市中心医院治疗，本来已经准备出院，但又被转入了其他医院治疗。具体原因并不知晓。 华中科技大学同济医学院附属同济医院曾收治过数名患者。该院一医生1月1日透露，收治的患者已连夜转至金银潭医院。 金银潭医院官网介绍，该院是湖北省、武汉市突发公共卫生事件医疗救治定点医院，是湖北省肝病、结核病、艾滋病、手足口病、人感染H7N9禽流感等定点收治医院。 记者发现，金银潭医院开设有感染性疾病科、结核病科、艾滋病科，呼吸病介入诊疗科等科室，并设有武汉市传染病研究所。 记者在金银潭医院邂逅一名感染不明原因肺炎的老人，这位老人住在离华南海鲜市场不远的小区，此前在协和医院被确诊为肺炎。协和医院得知情况后，立即让家属把老人送到了金银潭医院。 据悉，除了确诊的肺炎患者，居住在海鲜市场附近的其他呼吸道疾病患者也会被建议来金银潭医院就诊。 有患者表示，其病情已无大碍，希望外界不用再担心。也有患者家属表示，家人最近转入金银潭医院，院方只告诉家属病情得到了控制，趋于平稳，“既没有往好的方向发展，也没有恶化。”至于其他情况，家属无从得知。 金银潭医院工作人员表示，“不明原因肺炎”一词听来“可能会觉得是很了不得的事”，“会恐慌”，但医院每年都会接到不明原因肺炎的就诊病例。 金银潭医院宣传科科长1月1日透露，医院只负责接收、治疗病人，所有接诊、治疗信息都要上报，医院没有对外发布信息的权力，关于此事的所有信息只能由武汉市卫生健康委员会发布。 武汉市卫健委宣传处负责人表示，关于此事所有的消息会第一时间在卫健委官方网站上公布，目前没有最新进展。