中国商务部预计2019年进出口总额有望达30万亿元

中国商务部预计，2019年中国进出口总额有望达到30万亿元人民币（5.80万亿新币）。 据路透社报道，中国商务部周四（1月2日）表示，预计2019年中国进出口总额有望达到30万亿元人民币，圆满完成政府工作报告提出的“促进外贸稳中提质”的目标任务。 中国商务部网站刊登的综述文章指，当前中国外贸发展面临的挑战增多，形势复杂严峻。主要经济体需求乏力，保护主义蔓延。同时也要看到，中国外贸发展长期向好的基本面没有变，与发达国家、发展中国家的产业互补优势没有变，外贸结构调整和动力转换加快的趋势没有变，外贸发展仍面临诸多有利条件。 从月度规模看，11月进出口总额2.86万亿元，为2019年单月最高水平。从国际比较看，根据世界贸易组织最新数据，前三季度，中国出口表现优于全球主要经济体，出口国际市场份额进一步提升。 据海关统计，2019年1月至11月，中国进出口总额28.5万亿元人民币，增长2.4%。其中，出口15.55万亿元，增长4.5%；进口12.95万亿元，与上年同期基本持平；贸易顺差2.61万亿元。 文章并称，外贸持续稳定发展，有力推动了中国开放型经济建设和国民经济协调发展，加快了工业化和城镇化进程。2019年1月至11月，中国进口环节税收1.7万亿元，占中国税收收入的11.6%。贸易顺差2.6万亿元，为改善国际收支、增加外汇储备、保持人民币汇率稳定作出贡献。