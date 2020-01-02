日媒：日本将立法限制引进中国高科技产品

日本政府日前决定，将立法限制引进中国高科技产品，目的是在扶植国内企业、提高竞争力，排除相关中国企业。5G网络和无人机将成为新法的首批适用对象。 根据参考消息网报道，日本《读卖新闻》昨天刊文称，日本将立法限制引进中国高科技产品。 文章称，日本政府决定，在国内企业采购涉及安全的高科技设备时，将制定新法，通过包括税制优惠措施在内的审批手段，优先批准日本产品。目的是在扶植国内企业、提高竞争力的同时，事实上排除相关中国企业。下一代通信标准5G网络和无人机将成为新法的首批适用对象。 日本政府将向通常国会提交“特定高度信息通信等系统普及促进法案（暂定名）”，争取在今年夏天正式施行。按照设想，该法将成为一部永续法。当民间企业为引进高科技技术和处理机密信息的设备需向国家申请税收减免和补贴等优惠措施时，经济产业省等部门将基于所谓安全性和可信性、供应稳定性和兼容性予以审查。此举意味着鼓励使用日本国产和引进欧美的产品。 该法的施行将从今年开始，作为自动驾驶、远程医疗等新兴产业基础而备受期待的5G基站将成为新法适用的对象，政府将在提供税收和补贴等援助时进行审查。具体而言，那些在本年度开始的两年时间里采购5G设备的国内移动通信巨头和制造业企业，将获得从法人税中扣除相当于投资额15%的优惠，而所采购的设备需是满足标准的日本和欧美产品，获得后5G技术研发支持基金的企业也将只有日本企业。 日本政府之所以决定要制定新法律，对高科技领域的日本产品给予优惠待遇，是因为在中美围绕高科技领域竞争日益激烈的背景下，日本想要在为本国企业的技术研发提供帮助的同时，为安全性和国际竞争力提供担保。 美国在利用经济手段追求安全领域的国家利益方面先人一步，在去年财年《国防授权法》中将高科技政策置于重点位置。 美国还呼吁盟国不要采购华为的产品。对此，日本、澳大利亚和新西兰已作出响应，但欧洲国家在这一问题上尚未形成一致。 日本政府希望这部新法能够成为“永续法”，施行后通过扩充和追加等方式，尽可能地覆盖更多的高技术产品。此外，新的法律也被认为是针对5G之后的6G未雨绸缪。 之所以将5G设备作为适用对象，主要是因为5G是实现海量数据交换的基础，且“通信基础设施直接关系到国家运营”，日本政府认为有必要鼓励企业采购日本和欧美的产品。同时日本政府也希望此举能够对日本企业在后5G技术的研发上提供支持。 经济产业省的资料显示，华为公司在全球通信基站市场占据了30.9%的份额，排名第一，中兴公司的份额也有10.9%，也就是说四成份额均由中国企业占领，与爱立信、诺基亚形成了四强格局。相比之下，富士通和NEC的份额都不到1%。