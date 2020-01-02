江苏一男子出狱后杀害村干部女儿 曾因拆迁起诉政府

疑因拆迁纠纷，中国江苏省扬州市仪征市原村干部杨某荣的女儿被人持刀杀害。嫌疑人为同村村民，事发后自杀身亡。 据澎湃新闻1月2日报道，仪征市公安局1月2日通报，该市1日19时许发生一起故意伤害致人死亡案件，一人死亡、两人受伤。经查，彭某林（男，48岁，刘集镇人，无业）有重大作案嫌疑。 1月2日9时许，仪征市公安局发现嫌疑人彭某林自杀死亡。 天眼查公布的“彭某林与仪征市刘集镇人民政府财产损害赔偿纠纷一审民事判决书”显示，彭某林诉说，刘集镇人民政府2014年4月14日下午，指使不明身份的人员对他的住房及仓库进行冲砸。7月9日，刘集镇政府将他经营的养猪场推倒，场内财物均被掩埋。7月15日，政府再次指使他人抢夺他种植的花木。他请求法院判令被告赔偿各项损失145.9万并承担诉讼费用。 仪征市人民法院认为，本案不属于民事诉讼的范围，驳回彭某林的起诉。 澎湃新闻发现，自称彭某林妻子的周某梅2016年5月8日在中国法院网留言，称丈夫彭某林的父母在当地政府的拆迁中去世，彭某林还被殴打。家庭财产损失巨大。 据周某梅的描述，彭某林2014年11月5日因犯故意毁坏财物罪，被判三年，缓刑四年；因扰乱社会公共场所秩序被判刑三年，已被送江苏盐城大丰大中劳改农场。 不过中国裁判文书网或其他公共平台没有检索到相关判决书。 当地村民说，彭某林2019年夏季出狱，彭某林数月前曾去杨某荣家中叫骂，“由于没有实质性伤害，所以警方没采取强制措施。” 村民说，约两三年前，杨某荣当时还担任刘集村的村干部时，彭某林房子被拆。“彭某林（性格）比较较真”。“他（彭某林）也因此被关进牢里。”杨某荣后来被调至镇上工作。 据村民描述，彭某林2020年1日持刀行凶。杨某荣妻子在与彭搏斗时手部受伤，正在医院治疗。该村民家人曾去医院看望。杨某荣说，“要是砍的是我就好了，冲着我去就好了，不能冲着我女儿。”杨某荣的女儿今年26岁。