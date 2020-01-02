民调：逾半元旦游行的港抗争者望2020年运动升级

民调显示，参与2020年1月1日元旦游行的香港市民中，逾55%受访者希望今年运动升级，仅3.3%希望停止暴力。有学者认为，调查结果反映有一定民意基础支持反修例运动升级，运动虽然转静，但仍存隐忧。 据《明报》报道，该媒体访问了302名参与元旦游行的市民，42.7%已参加10次或以上的反修例游行。对于希望运动今年如何发展，168人希望行动升级，占总数的55.6%；60人希望减少暴力，增加温和行动，占19.9%；仅3.3%的人希望停止暴力；16.9%的人想维持现状。 至于最希望实现的诉求，最多人选择成立“独立调查委员会”，占41.1%。希望追究警察暴力的占24.8%，希望实现双普选的占21.2%。希望撤销检控示威者、希望香港特首林郑月娥下台和希望平反暴动定性的分别占7%、2.6%和1.3%。还有2%的受访者最希望“香港独立”、“解散警队”或“重组政府”。 在受访者中，99%的人表示，若运动持续，会继续参与。当中98.7%会参与游行集会，93.6%会参与黄色经济圈，包括光顾“黄店”或抵制“蓝店”，近五成表示会参与“和你Shop”活动。 还有10%的受访者表示选择“暴力私了意见不同者”。一名表示会参与“私了”的19岁学生强调，“人不犯我，我不犯人”，“抗争的暴力是政府逼出来的”。 香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强认为，调查结果反映香港市民对政府不解决问题仍然感到不满，有一定民意基础支持抗争升级，但调查结果与最近运动形势有些出入，很难说反映了未来运动走向。 他分析，近两个月局势虽然较平静，但调查结果显示情况仍有隐忧，政府不可以当问题已经解决。 蔡子强还分析道，反修例抗争已经逾半年，愈来愈多人接受运动有一定程度暴力。