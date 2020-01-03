抖音海外版被美陆军禁用

快速占领海外市场的抖音近日被美国陆军禁止使用。在此之前，由于TikTok（抖音海外版名）在年轻人中颇受欢迎，美国军方一度用其招募军人。

据澎湃新闻报道，根据Military.com网站消息，美国国防部最新出台指令，要求陆军士兵立即卸载和删除TikTok，避免个人信息曝光。

美国陆军发言人罗宾·奥乔亚中校表示：“TikTok现在被视为网络威胁。”军队从今往后的配发手机中都不能使用它。

除了陆军外，在去年12月初，美国海军和国防部都对TikTok发出了警告。

美国国防部此前发布指导信息，称“TikTok存在与使用相关的潜在安全风险”。该信息要求所有国防部雇员“警惕下载的应用程序，监控手机是否有不寻常和未经请求的短信等，并立即删除它们，卸载TikTok，以规避任何个人信息的暴露。”

海军此前曾告诉自己的部队成员不要添加该应用程序，如果已经安装该应用程序，请从政府下发的设备中删除该应用程序，以规避任何个人信息的泄露。

这不是抖音第一次在美国遭遇指责。去年10月份，美国立法者要求对TikTok进行调查以查看是否可以被用于收集用户数据或控制共享内容。此后，TikTok一直受到美国外国投资委员会（CFIUS）的审查。CFIUS还正在考虑是否迫使TikTok出品方字节跳动撤出其于2017年收购的Musical.ly应用，这是TikTok的“征战”海外的起点。

针对美国立法者的指责，抖音在官方声明中表示，美国用户数据就存储在美国境内，只在新加坡存有备份。