联想集团回应原副总裁常程跳槽小米：如违反竞业禁止条款将寻求法律解决

联想集团回应原副总裁常程跳槽小米，称公司与所有高管签有竞业禁止条款，如有违约，公司将在法律框架内寻求问题的妥善解决。

据澎湃新闻报道，联想集团昨晚回应原副总裁常程跳槽小米时称：公司与所有高管均签有竞业禁止条款，如确有违约，公司将在法律框架内寻求问题的妥善解决，共同营造尊重契约精神的人才流动空间。

2019年12月31日，联想集团副总裁、联想手机业务中国区负责人常程宣布，自己已从联想集团离职，“19年成长在联想，感悟、感谢、感恩。”随后联想集团正式回应称常程长期奋斗在竞争激烈的手机一线，承受了巨大的业务压力，家庭聚少离多，基于个人身体健康和希望更多精力照顾家庭的原因，常程近期提出离职。公司感谢他的巨大付出，他仍将作为联想移动的顾问继续为联想移动业务作出贡献。

但两天后，即2020年1月2日，小米创始人雷军发微博宣布常程加入小米，担任小米集团副总裁，负责手机产品规划；两分钟后，常程转发了这条微博，表态“2020的第一天为梦想而努力，激动激动激动”。

常程这次跳槽几乎从联想无缝过渡到小米，联想和小米在手机领域其实是竞争对手，这引发外界对常程此举是否违反竞业协议的讨论。之前有消息称，常程和联想之间并无签署竞业协议。

如联想和常程之前签署了竞业协议，联想接下来将如何处理？联想表示目前没有更多信息可提供。