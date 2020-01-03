《人民日报》：黄色经济圈是香港经济文明之耻

中国官媒《人民日报》官方微博昨晚发表评论文章，批评香港黄色经济圈是“闭关锁港”的买卖，开历史倒车，可笑又可悲。

该评论文章写道，香港修例风波持久不息，社会秩序遭破坏，法治文明受冲击，发展经济和改善民生工作被逼延宕，反中乱港分子与繁荣稳定为敌、视打砸烧杀为荣、以戕害市民福祉为乐，其狭隘自私、暴戾恣睢已无以复加。背离正义却大言炎炎，不得人心却异想天开，这段时间他们又宣扬“黄色经济圈”的概念，做起“闭关锁港”的买卖，大开历史倒车，真是可笑又可悲。

文章指出，“黄色经济圈”不是新事物，前几年一些反中乱港分子就有过吆喝。曾经胎死腹中，如今又想要死灰复燃，这样反反复复的春秋大梦再次印证了他们的智商与格局。搞“颜色经济”，将畸形的意识形态注入市场，幻想靠胁迫构建自足自给的生产消费体系，以为反中乱港者输血、续命，此奇谈谬论和倒行逆施，如当年德国纳粹党和美国南方奴隶主的做法一般，正正彰显他们今日中了邪、着了魔的癫狂状态，心智大幅退化，已然病得不轻了。

按照反中乱港分子的“定义”，所谓“黄色经济圈”就是“黄帮衬、蓝罢买、红装修”。更直白的表述就是撑“撑暴力”的、砸“反暴力”的，一言相合即抱团取暖，一言不合就拳脚相加。为了便于实践，他们还搞了一个地图，给各家商铺加上“颜色标识”，又像《天龙八部》里的丁春秋带着一帮乌合之众一样，到处大喊着要“一统江湖”，甚至还要为这种做法创造理论学说。弃基本的市场运行规律和经济发展规律于不顾，转头向原始部落社会取经，难怪有市民直斥其“痴线”、不知魏晋，脑袋“锈”掉了。

文章认为，“黄色经济圈”本不值一驳，更无任何发展壮大的可能。但“黄色经济圈”有毒，剥夺市民消费选择的自由，损伤市民经营活动的自由，在商界刮起“黑色恐怖”之风，就不得不予以鞭挞了。人家正在用餐，他们进来捣乱，把市民吓走；人家正在营业，他们破坏柜台，把设施打烂；市民的衣食住行均要考虑他们的好恶和脸色，这还是一个自由经济体应有的现象吗，这还是一个国际大都市应该呈现的文明吗？不，“黄色经济圈”只是幌子，只是排除异己的手段；反中乱港分子想要的只是“揽炒”，是香港经济的衰败、社会文明的崩塌、法治精神的溃败。他们以“党卫军”和黑社会的做派推销“黄色经济”，是对经济二字的亵渎、对基本人权的践踏，野蛮、粗暴，充满了反社会、反文明的意味。

当衣食住行也要被迫“选边站队”，暴徒的面目、暴力的危害已经一清二楚。消费选择可以有偏好、偏恶，商业活动可以向内、向外，但经济的归经济的、政治的归政治应是常识。市民不妨想一想，香港发展到今天，靠的是什么？香港的多元化，还要不要？当自己的生活无时无处不被意识形态裹挟，好不好？“黄色经济圈”是让自由更充分了，还是更匮乏了？“免于恐惧的自由”，有没有受到威胁，还要不要捍卫？任由反中乱港分子摧毁香港百年传统与基业，将会由谁埋单，后果能不能承受？扪心自问，答案不难发现。

丧失理智，步入歧途，“黄色经济圈”注定是一个笑话。最近，反中乱港分子又发明了一种叫什么“抗争币”的东西，试图空手套白狼，让人哭笑不得。就是这个东西，也不过是他们“收保护费”的变种、欺行霸市的伎俩。真相藏不住，本性改不了，已经有越来越多的市民认识到“黄色经济圈”的荒谬与腐朽，陆续与之“割席”了；连一些一直为反对派言行粉饰的“文人”，也受不了他们的虚伪和蛮横，选择与他们分道扬镳了。道理很简单，黑就是黑，暴力就是暴力，无论它们装进什么“套子”里，都是阴险、肮脏的，让人不齿。

文章最后强调，一场修例风波，牵动社会方方面面，影响社会方方面面。人们忧心香港的前景未来，更担心文明的退步滑坡。像“黄色经济圈”这种逆势而动的东西，不应再被从历史的垃圾堆里打捞出来，污染社会的现代气象。所以说止暴制乱刻不容缓，也正是因为暴力的气旋可以卷走理性、湮灭良知，给了歪门邪道滋生的土壤和空间。市民应该擦亮眼睛，社会应当警觉起来，齐心协力把反中乱港势力怼回去，让香港重现文明之光、法治之光，恢复一个现代化国际大都市应有的样子，包容多元，自由开放。