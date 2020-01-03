中国2019年地方债平均期限延长但利率同比降42个基点

中国财政部周四表示，2019年共发行43,624亿元人民币地方债券，平均发行期限10.3年，同比增加4.1年，但平均发行利率同比降低42个基点（bp）至3.47%，较国债收益率平均上浮27个bp，不同地区有所分化，个别地区与国债的利差超过60个bp。

据路透社报道，在4.36万亿元总发行量中，新增债券、再融资债券、置换债券分别发行30,561亿元、11,484亿元和1,579亿元。新增债券中，一般债和专项债发行量分别为9,074亿元和21,487亿元。

在主要通过银行间和交易所市场向银行、券商等机构投资者发行基础上，2019年正式启动地方债柜台发行，宁波、浙江等12省区（市）通过此方式发行地方债111.3亿元，个人和中小机构认购踊跃，个人投资者占比约37%，投资者多元化程度进一步提高。

在使用进度上，5月底完成新增债券提前下达额度1.39万亿元，9月底前完成全年新增债券发行任务，10月底新增专项债券资金基本全部拨付到项目，全部序时进度较往年大幅提前。

财政部并称，二级市场流动性进一步改善。地方债现券交易量9.6万亿元，同比增加5.3万亿元；换手率（现券交易量/托管总量）0.49倍，同比增加0.23倍；质押式回购规模18.9万亿元，同比增加2.94万亿元。

2020年第一个工作日，中国史上年度最早地方债启动发行，当日招标的河南和四川多期地方债，中标利率全部落在指导区间下限，在总发行量不小的情况下，投标倍数均在10倍及以上，最高超过27倍。