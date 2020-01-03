中国财政部：多家外资行加入中国地方债承销团 推进政府债市场开放

中国财政部周四（1月2日）表示，目前已有富邦华一银行、东亚银行、德意志银行等多家外资银行加入地方政府债券承销团，财政部将继续积极稳妥推进政府债券市场对外开放。

据路透社报道，刊登在中国财政部网站的新闻稿指，财政部积极指导各地财政部门完善地方政府债券承销团组建办法，放开外商独资银行、中外合资银行等加入地方政府债券承销团的资格限制，按程序吸收外资银行加入承销团。

截至目前，已有富邦华一银行（台资）加入宁波市、重庆市政府债券承销团，东亚银行（中国）（韩资）加入天津市、广东省政府债券承销团，德意志银行（中国）（德资）加入青岛市政府债券承销团。

中国财政部表示，外资银行加入地方政府债券承销团，有利于拓宽发行渠道，促进地方政府债券投资主体多元化，保障地方政府债券发行工作长期可持续，也有利于扩大政府债券市场对外开放，助推人民币国际化，提高中国债券市场的国际影响力。

财政部周四介绍，2019年共发行43624亿元人民币（8448.54亿新币）地方债券，平均发行期限10.3年，同比增加4.1年，但平均发行利率同比降低42个基点（bp）至3.47%，较国债收益率平均上浮27个bp，不同地区有所分化，个别地区与国债的利差超过60个bp。

2020年第一个工作日，中国史上年度最早地方债启动发行，当日招标的河南和四川多期地方债，中标利率全部落在指导区间下限，在总发行量不小的情况下，投标倍数均在10倍及以上，最高超过27倍。