中企或向秋元以外的另五名日本议员提供现金

有关日本包括赌场在内的综合度假区（IR）项目渎职案，日本媒体2日采访相关人士获悉，涉嫌行贿的中国企业“500.com”方面供述称，除日本众议员秋元司外，还曾向自民党等的五名日本国会议员交付现金，目的是为了大范围打通政界人脉，力争参与IR项目。

据共同社报道，相关人士透露，曾任500.com顾问的仲里胜宪供称，在2017年9月向秋元交付300万日元（3.75万新币）现金前后，还向其他五名日本议员各交付了约100万日元。五人中有隶属日本维新会的议员，其中部分为跨党派的“国际观光产业振兴议员联盟”（IR议联）成员。

五名议员中的一人受访时承认与仲里相识，但表示不知道他和500.com有关系。对于从该公司方面收取现金一事，该议员表示“分文未取”，并称该公司也没有捐款或购买政治资金筹资会门票。日本维新会议员说正在调查，表示“完全不认识”仲里。

上述第三个人担任代表的政党支部在2017年10月2日，从曾筹划IR项目的札幌市观光公司干部处接受了200万日元的捐款。三天后，五名议员中的第四人担任代表的政党支部收到该干部的100万日元捐款。500.com曾表明将向留寿都村IR项目出资。

《政治资金规正法》禁止来自外国人和外国法人的捐款。检方认为200万日元或由500.com准备，目前正在推进调查。

秋元因涉嫌于2017年9月收取300万日元现金等被捕，其全面否定嫌疑。