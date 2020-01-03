消息：中国拟将2020年通胀目标维持在3%左右

政策消息人士透露，中国计划将2020年通胀目标维持在3%左右，与2019年持平，暗示在政府聚焦于支撑放缓中的经济之际，官员对于食品价格带动的物价涨势不是太担心。

据路透社报道，三名知悉会议结论的消息人士透露，上月参加中共中央经济工作会议的高阶官员已同意这一年度通胀目标，将在3月初全国人民代表大会上公布。

一名政策消息人士说，“目标仍将设定在3%左右”，“不排除未来几个月通胀率突破5%的可能性，但估计不会持久。”

中国国务院新闻办公室和国家发展和改革委员会未立即回覆置评请求。

由于猪肉价格同比翻番，中国11月CPI同比上涨4.5%，为近八年新高，预料未来几个月还将进一步上涨；不过工业生产者出厂价格指数（PPI）连续五个月负增长。

11月不包括食品和能源的核心CPI同比上涨1.4%，低于前月的上涨1.5%。1月至11月平均CPI比去年同期上涨2.8%；2019年的CPI涨幅目标则为3%左右。

一些分析师预计，政府将上调年度CPI涨幅目标至3.5%，为货币政策宽松措施创造更多空间。

但政策消息人士透露，政府认为随着加大力度为猪肉价格涨势降温，物价涨势可能在下半年放缓。

另一位消息人士说，“目前，CPI的上涨主要是由于猪肉价格。这是一种结构性、而非广泛的价格上涨。猪肉价格可能在下半年开始下跌。”

但了解政策的内部人士称，中国政府今年可能仍面临将通胀率控制在3%以下的艰巨任务。

消息人士认为，在担忧债务和房地产泡沫风险的背景下，通胀率上升可能强化政府对放松货币政策的谨慎态度，但政府的促增长立场仍未改变。

他们说，预计中国决策层将公布更多经济扶持措施，包括增加基础设施项目支出、降低银行存准率和贷款利率以支持经济。

中国人民银行周三（1月1日）宣布下调银行存准率以支撑经济增长。这是中国央行自2018年初以来第八次下调存准率。

了解政策的消息人士告诉路透，中国政府计划将2020年经济增长目标设定在6%左右，依靠增加基础设施支出来刺激经济增长。