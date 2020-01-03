彭博：网红经济正成A股最火概念 飙涨一月后难掩风险

“网红经济”概念不仅仅在中国互联网“带货”，最近也在资本市场掀起热潮。

据彭博社1月3日报道，彭博数据显示，上市公司引力传媒和星期六股份有限公司过去一个月涨幅分别达约160%和233%，前者是沪综指一个月涨幅最大的个股，后者在深综指的涨幅排名位列第三；两家公司均涉及网红孵化运营和营销业务（Multiple-Channel Network，简称MCN)。

分析师指，MCN行业近期出现爆发性增长，但股价连续炒作后入场的风险亦水涨船高。

太平洋证券分析师倪爽认为，这次A股市场网红经济概念的热潮和双十一购物节之后市场发现李佳琦、薇娅等网红直播的带货能力、官媒人民日报为网红李子柒点赞，及最近相关公司和投资者交流力度比较大等因素有关。

引力传媒在2019年12月20日的非公开发行股票申请公告中曾提到，发行人积极布局MCN营销业务等，预计2020年MCN业务实现收入和盈利。

引力传媒在今天的风险提示公告中称，去年四季度开始布局短视频商业化和MCN营销业务，但目前尚处于发展初期，未形成成熟的商业模式，市场认可度及盈利模式上存在不确定性等，该业务目前未对公司业绩产生重大影响。

而星期六则是在股价大涨后发布股东减持公告，引来交易所关注函，公司回复称没有应披露而未披露的重大信息，公司正逐步发挥与遥望网络的协同作用，推动“时尚IP生态圈”的壮大发展。根据公司此前公告，遥望网络是一家MCN影响力排名较高的机构。

新时代证券在本月的报告中指出，目前中国国内的MCN行业出现爆发式增长，市场规模迅速超100亿（人民币，下同，19.36亿新币），数量6500多家，囊括了90%的头部网络红人，长期看好MCN行业和直播带货行业的发展。

不过分析师提到近期炒作有些过热。太平洋分析师倪爽说，“这么贵的情况下入场有风险，甚至很多标的和网红经济的关联度没有那么大。”他指出，投资者需要看清选择真正的标的，未来行业也是会走向整合和分化。

引力传媒已连八个交易日上涨，今日迈向第七个涨停；彭博在深圳交易所互动平台搜索发现，投资者涉及“网红经济”的提问在近一个月超过100条，上海交易所互动平台也有超过30条。金字火腿周四在互动平台称与淘宝主播如薇娅等都有合作后，今日股价一度升逾9%，而后收窄升幅。