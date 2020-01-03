《环时》：不能再幻想美国视中国为朋友了

中共中央机关报《人民日报》旗下的市场化报章《环球时报》发表评论文章指，不能再幻想美国视中国为朋友了，中国已经被对方设定为“对手”，要面对这一现实，调整自己的行为和对策。

据《环球时报》1月2日发表的社论，文章指，如果中美第一阶段协议签署顺利，且得到执行，可以给两国经贸冲突带来一个喘息期。当然，主要经贸分歧犹在。

第一阶段经贸协议可看成中美摸索未来两国间行为边界和互动模式的开始。

文章写道，“中国不能再幻想美国视我们为朋友了，我们已经被对方设定为‘对手’，我们要面对这一现实，调整自己的行为和对策。”

笔者提出，首先要清晰思路，对中美关系中什么最重要，什么次重要等作明确界定。“比如美国的那张‘嘴’在中国方向已经变臭了，在意识形态上已经对中国撕破了脸，我们就无需再去关注它的对华舆论表现，或者少关注它。但是涉及中国利益‘里子’的那些事情，我们必须敢于坚持原则，不惧与美碰撞。”

笔者认为，中国要对美国的行动进行利益解析。因为中美关系实为大国的深度利益纠缠和掰扯。中国要做到两点，第一不主动挑衅，第二要让中国的反制使美国在利益上失大于得。

笔者认为，中国是核大国，美国和中国的军事冲突风险太大，就有了与中国管控军事分歧的意愿。贸易战对美国的损失也会是无底洞，所以美国一直保持与中国的谈判，接下来的情形是，只要中国在战略上克制，又在被触碰核心利益时敢来硬的，美国将会愿意与中国探索新的行为边界和互动模式。

谈及2020年，文章写道，2020年是美国选举年，这一年的中美关系如果出现喘息和徘徊，不应令人惊讶。2020年是个重要的过渡年，这一年要让美国确认中国的战略善意、克制，以及中国的不好惹。美国需要清楚，必须把中国作为大国来尊重，因为中国能够给它带来利益，也能让它尝到苦头。