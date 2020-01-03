大陆学者：台湾问题将随着民族复兴而终结

《人民日报》1月3日刊登了中国大陆全国台湾研究会执行副会长王升的文章。文中指，未来30年，大陆将实现和平统一的目标。

王升的文章题为《台湾问题必将随着民族复兴而终结》，首先回顾了19世纪末的中日甲午战争以来的台湾问题发展。

王升写道，“日本殖民统治50年，美国挟制台湾70年，造成台湾社会中的一些人患上‘斯德哥尔摩综合征’，产生‘挟洋自重’的心理，分离主义倾向越发严重，这是台湾问题迟迟不能解决的重要原因之一。”

王升表示，中共中央总书记习近平在《告台湾同胞书》发表40周年之际的讲话，提出了 “携手推动民族复兴，实现和平统一目标”的政策主张，超越了解决上世纪40年代中国内战遗留问题的层次，赋予了一百多年来中华民族由弱乱而走向复兴的时代和历史意义。

王升在文中写道，未来30年，大陆将逐一实现“两个一百年”奋斗目标，将实现中华民族伟大复兴，也将继续推动两岸关系和平发展，实现和平统一的目标。

他写道，正如习近平所说的，“台湾问题因民族弱乱而产生，必将随着民族复兴而终结。”

王升表示，实现“两个一百年”目标和民族复兴，本身就是在为完成统一积蓄力量。随着民族复兴的推进，大陆在两岸间的战略优势继续扩大，国际社会“一个中国”格局更为稳固，大陆对两岸关系的主导权更牢，因此完全统一必将在民族复兴的进程中实现。