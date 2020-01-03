消息：港航或有200空勤人员面临裁员危机

香港航空仍面临财政困难，有消息指或有多达200名空勤人员面临裁员危机，机师面临最大威胁。

根据《星岛日报》报道，香港航空于12月初成功度过被“停牌”的危机，但财困消息仍然不断。早前有报道指，港航于除夕最少裁减20名员工后，《南华早报》也引述消息称，由于港航面对财政压力需削减成本，多名机师及空中服务员正面对裁员威胁。

报道指，由于港航机师薪金最高，因此正面对最大威胁，并引述消息指，或有多达200名空勤人员或面临危机。报道还指，裁员规模预料少于国泰在2017年5月在本港裁员约600人。

港航早前就有关除夕裁员消息回复传媒查询时表示，每年会评估员工表现，确保有最优秀的员工配合公司发展目标，也会根据运营需求不时调整员工人数，并指香港航空现时运作正常，有足够的员工维持日常运作，并为所有顾客提供最佳的服务。

港航近期屡传财困消息，空运牌照局上月初向港航颁令两项新附加条件，要求改善财务状况。港航后得母公司海南航空控股注资40亿元人民币（7.7亿新元）贷款，终免逃过“停牌”危机，但仍未能免于债务问题，其后再被爆出遭爱尔兰飞机租赁公司入禀追债高达2.7亿港元，又遭机管局扣押七架飞机。

《南华早报》上月也曾报道指，国泰航班运营主管Chris Kempis指，如果香港航空裁员，国泰航空愿意接手部分飞行员。

