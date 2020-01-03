香港曾赴武汉的发烧病人没有感染严重肺炎

香港公立医院接获三名曾到武汉的发烧病人，目前已经全部退烧且无严重肺炎，两人已出院。

据《明报》报道，香港医院管理局总感染控制主任赖伟文受访时说，玛嘉烈医院的男病人目前留医，情况稳定，需接受监察及治疗。屯门医院女病人对SARS及禽流感呈阴性反应，正进行病毒基因排序，预计两日后有结果。

目前，香港接获的三名曾赴武汉的发烧病人，已经全部退烧且无严重肺炎，两人已出院。

赖伟文说，医管局已扩阔监测范围，对发烧、呼吸道感染、肺炎病征，以及14日内到过武汉市的病人安排隔离治疗。即时没去过武汉当地街市，也会通报卫生防护中心，提供化验测试，如未明确化验结果，样本将送往香港大学作病毒基因排序测试。

香港中文大学呼吸系统学讲座教授许树昌表示，他曾与北京大学的教授联络，怀疑武汉的不明肺炎涉及新发的冠状病毒，相信当局已抽取样本化验。

许树昌分析，武汉有27宗肺炎个案，七宗病情严重，占比25%，这一情况与2003年在香港爆发的SARS近似。他回忆，当年香港每四名病人便有一人要送往深切治疗部。

不过许树昌说，暂无证据显示武汉有人传人迹象。

他说，香港即将踏入冬季流感高峰期，市民应加强个人卫生，出入人多的地方可戴一般外科口罩。