苏州推出多项引进人才、对外开放等重磅政策

苏州市今天举行3000人大会，宣布多项引进国际人才、优化营商环境、优化全球资源配置的重磅政策，高调宣示苏州“开放再出发”。

中共江苏省委常委、苏州市委书记蓝绍敏在今天召开的“开放再出发”主题大会上，宣布一系列引进人才和对外开放的优惠政策。新政亮点包括在先导产业、前沿科技领域有突出贡献的高端人才，苏州自贸片区急需人才，年薪高于40万元（人民币，下同，7.7万新元）者，苏州将参照粤港澳大湾区、上海自贸区临港新片区的政策给予奖励。

蓝绍敏明确指出，苏州要使人才的贡献与回报匹配；“薪资与国际接轨”；目标是未来三年引进一万名高质量发展急需的高端人才，其中海外占比不低于50%，外国高端专家不少于2500位。

他进一步表明，未来三年，苏州要力推高新技术企业数量在三年内实现翻番，突破1.4万家，其中外资企业占3000家。

他也承诺：“只要企业在创新创造方面舍得投入，我们就舍得拿出真金白银，对研发费用连续大幅增长的企业，给予增长额6%的奖励”，苏州也将在2022年末在全球布局建设50家海外离岸创新中心，给予资金支持。

蓝绍敏也说，苏州将积极探索“产业园区+创新孵化器+产业基金+产业联盟”的一体化推进模式，并且将向全球首发苏州开放创新合作热力图，包括投资考察线路图、平台载体导引图、产业用地供应图以及投资合作机会图。

此外，苏州还划出100万亩（667平方公里，相当于新加坡面积）工业和生产性研发用地保障红线。蓝绍敏强调，这个发展空间，今后不管如何变化，都会被保留住。

为了构筑更高水平开放平台，蓝绍敏并承诺，五年内设立不少于800亿元的自贸区苏州片区专项发展基金。苏州也将推出一系列举措优化营商环境，例如加快政府行政审批，把开办企业时间压减至两个工作日内，不动产登记压减到三个工作日内。未来三年内，苏州还将新建外籍子女学校、中外合作办学机构和国际化学校15所，促进公共服务于国际接轨。

苏州过去在创新、科技进步贡献率方面均为江苏省第一，还连续八年入选“外籍人才眼中最具吸引力的中国十大城市”。蓝绍敏指出，作为中国改革开放的前沿阵地，面对今天一带一路、长江经济带等国家战略在苏州叠加实施的机遇，苏州更需要以“开放再出发”的理念再创奇迹。

大会前，蓝绍敏也会见了新加坡报业控股华文媒体集团社长李慧玲，以及新加坡仁恒集团董事局主席钟声坚。