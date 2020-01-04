中国国常会：继续实施以制造业为重点减税措施 扩大制造业开放

中国国务院总理李克强周五（1月3日）主持召开国务院常务会议，会议指出保持经济运行在合理区间，制造业具有基础性支持作用；要继续实施以制造业为重点的减税降费措施，扩大制造业开放，更大激发市场主体活力，促进制造业稳增长。

据路透社报道，中国中央电视台（CCTV）援引会议内容称，要推进改革创新，继续实施以制造业为重点的减税降费措施，推动降低制造业用电成本和电信资费，全部放开规上工业企业参与电力市场化交易，引导金融机构创新方式，增加制造业中长期贷款，缓解企业融资难融资贵。

会议指，同时要大力发展先进制造业。出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造。更好发挥民营和中小企业在制造业投资中的作用，鼓励企业加大技改投入，运用先进技术升级传统产业，促进新动能成长。

会议要求，“扩大制造业开放，消除影响开放政策落实的障碍。完善规划、用地、能耗等政策，推进制造业重大内外资项目尽快落地。”

会议提到，要深挖内需潜力。完善促进汽车产业改革发展的措施。推动工业品增品种、提品质、创品牌，丰富消费者选择。

会议并提到，将服务业扩大开放试点经验向更多地区推广，修订《服务外包产业重点发展领域指导目录》，为年轻人特别是大学生提供更多就业岗位。

会议还提出，要深化“放管服”改革，逐步将服务外包纳入国际贸易“单一窗口”；提升研发、设计、会计等领域承接服务外包竞争力。