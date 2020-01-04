港疑似肺炎个案增至七宗 港府启动严重应变级别

发布 / 2020年1月4日 9:18 AM

更新 / 2020年1月4日 10:06 AM

香港已有累计七宗怀疑感染不明肺炎的个案。从1月3日起，香港卫生防护中心已在香港国际机场增设额外的红外线热像仪专为由武汉市抵港航班的旅客作体温监测。（香港中通社）

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香港食物及卫生局局长陈肇始介绍，香港累计七宗怀疑感染不明肺炎的个案，有需要的话不排除派人员去武汉了解情况。港府评估后将应变级别由“戒备”升至“严重”。

据香港电台报道，陈肇始在港台节目《星期六问责》中介绍，香港累计七宗怀疑个案，当中四人已经出院，另外三人还在留医。

对于台湾疾管署人员登上由武汉入境的航班为乘客量度体温，陈肇始说，香港卫生署有检视过有关做法，目前香港关口有人手进行抽验，相信现在的做法稳妥，已能够有效监测。

她指，港府与中国大陆国家卫生健康委员会有一定沟通，有需要的话不排除会派员到武汉了解，不过他表示相信暂时的沟通机制有效。

陈肇始说，政府正计划修订有关预防及控制疾病的条例，将新型传染病纳入法定呈报传染病，规定医护人员向卫生署呈报怀疑个案。

另外，香港政府作出风险评估后，将应变级别由“戒备”升至“严重”。

香港卫生防护中心发言人说，在严重应变级别下，武汉出现的病毒性肺炎病例群组个案，可被视为一种对公共卫生有重要性的新型传染病。

对公共卫生有重要性的新型传染病指的是，此前不知道能令人类致病的病原体所引致的任何传染病，由于其特性或已改变，故不论其是否具备在人与人之间有效地传播的能力，人类亦会受到感染。这类疾病可能在国际间传播，引致公共卫生紧急事件。

发言人说，有关疾病现在对市民健康的即时影响属于中等，政府会因应最新的科研实证和发展，评估风险，启动或解除应变级别。

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