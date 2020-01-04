港疑似肺炎个案增至七宗 港府启动严重应变级别

香港食物及卫生局局长陈肇始介绍，香港累计七宗怀疑感染不明肺炎的个案，有需要的话不排除派人员去武汉了解情况。港府评估后将应变级别由“戒备”升至“严重”。

据香港电台报道，陈肇始在港台节目《星期六问责》中介绍，香港累计七宗怀疑个案，当中四人已经出院，另外三人还在留医。

对于台湾疾管署人员登上由武汉入境的航班为乘客量度体温，陈肇始说，香港卫生署有检视过有关做法，目前香港关口有人手进行抽验，相信现在的做法稳妥，已能够有效监测。

她指，港府与中国大陆国家卫生健康委员会有一定沟通，有需要的话不排除会派员到武汉了解，不过他表示相信暂时的沟通机制有效。

陈肇始说，政府正计划修订有关预防及控制疾病的条例，将新型传染病纳入法定呈报传染病，规定医护人员向卫生署呈报怀疑个案。

另外，香港政府作出风险评估后，将应变级别由“戒备”升至“严重”。

香港卫生防护中心发言人说，在严重应变级别下，武汉出现的病毒性肺炎病例群组个案，可被视为一种对公共卫生有重要性的新型传染病。

对公共卫生有重要性的新型传染病指的是，此前不知道能令人类致病的病原体所引致的任何传染病，由于其特性或已改变，故不论其是否具备在人与人之间有效地传播的能力，人类亦会受到感染。这类疾病可能在国际间传播，引致公共卫生紧急事件。

发言人说，有关疾病现在对市民健康的即时影响属于中等，政府会因应最新的科研实证和发展，评估风险，启动或解除应变级别。