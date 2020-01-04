中国女大使美照“刷屏” 助力尼泊尔旅游年

为助力2020尼泊尔旅游年，中国驻尼泊尔大使侯艳琪在推特发文并附上其旅游的照片。尼泊尔旅游、文化及航空部部长巴特拉伊转发了这条推文，对侯艳琪表示感谢。有尼泊尔网民在推特中致谢，还有人表示已将侯艳琪照片设置为手机壁纸。

据《解放日报》微信公众号报道，侯艳琪用英语和尼泊尔语在12月31日于推特发文：“真正的美总是触碰心底。美丽尼泊尔悠久的历史、多样的文化和秀美的自然风光值得一游。祝‘2020尼泊尔旅游年’取得成功！”

她附上四张在加德满都名胜古迹前拍摄的照片，并@了尼泊尔旅游、文化及航空部部长巴特拉伊。不久，巴特拉伊转发这条推文，对侯艳琪表示非常感谢。

有当地网友留言表示，感谢侯艳琪致力于推广尼泊尔旅游。还有人表示已将侯艳琪照片设置为手机壁纸。

中国驻尼泊尔大使馆官网发布的简历显示，侯艳琪，出生于1970年3月，是名“70后”，山西清徐人，文学硕士。

侯艳琪2018年成为中国驻尼泊尔特命全权大使，此前曾在中国外交部亚洲司、驻巴基斯坦伊斯兰共和国大使馆、驻洛杉矶总领馆、外交部涉外安全事务司等部门工作，曾任驻巴基斯坦伊斯兰共和国大使馆随员、三秘，驻洛杉矶总领馆一秘衔领事，外交部涉外安全事务司处长，外交部亚洲司副司长等职。

担任驻尼泊尔大使以来，侯艳琪在尼泊尔主流媒体陆续发表了《同处新时代，共享新机遇，齐奔新征程》《拥护“一国两制”，守护“东方明珠”》等署名文章。