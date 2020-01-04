长江白鲟宣告灭绝 2003年后再无实体现身

国际学术期刊《整体环境科学》（Science of The Total Environment）在线发布的一篇研究论文透露，中国长江白鲟灭绝。

据《新京报》报道，世界自然保护联盟1月3日在官方微博表示，最终结果尚未发布，预计将在今年6月发布评估结果。根据目前初步结果，白鲟的情况不太乐观。

论文通讯作者中国水产科学研究院长江水产研究所首席科学家、研究员危起伟则表示，“这个结论是科学的，不会改变的。”

这篇名为《世界最大的淡水鱼类之一灭绝：保护濒危动物的经验教训》的论文预校样（pre-proof）于2019年12月23日在线发布。

危起伟博士在论文中称，估计2005年至2010年“中国淡水鱼之王”长江白鲟已灭绝。

据他解释，白鲟寿命一般在30年左右，中国最后发现白鲟自然繁殖是在20世纪90年代初，2003年至今没有发现白鲟，也没有人工养殖个体存留，可以推断其已灭绝。

论文发布后，“白鲟灭绝”的话题在微博热搜的阅读量接近五亿。

中国四川渔民有句话叫“千斤腊子万斤象”。“腊子”指中华鲟，“象”，指的就是白鲟。人们常把中华鲟比作“活化石”“长江鱼王”，其实从化石记录上看，白鲟比中华鲟还要古老。

据了解，白鲟和生活在密西西比河的匙吻鲟，是仅存的两种匙吻鲟科鱼类，它们的祖先早在上亿年前（白垩纪）就已经出现在地球上。

早在1999年初步统计，白鲟资源量已不足400条，而且从1985年以后，全江段未发现过长江白鲟幼鱼的补充群。