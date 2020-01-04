分析：港股有望搭上中国大陆经济回暖的顺风车

有分析认为，在经济衰退担忧减退、中美贸易协议取得阶段性进展的前提下，港股可望重新归队，搭上中国大陆经济回暖的顺风车。

据路透社1月3日报道，分析认为，今年投资市场依旧是变幻莫测，全因临近年底的美国总统大选将牵动着中美关系情势、全球利率走向以及资金流向的变化，目前市场对于上半年股市表现的看法相对乐观，下半年则要格外小心。

花旗银行投资策略及环球财富策划部主管黄栢宁说，“今年上半年香港、中国内地以至亚洲市场整体增长动力仍在，关键要看第一季，因为第一阶段中美贸易协议签署后的后续谈判情势以及特朗普竞选对手是谁将会揭盅，为整个2020年股市走向定调。”

宏利亚洲区财富及资产管理零售业务主管李锦荣认为，去年政策风险高但市场波动性相对并不高，整体是波动中向好，今年要取得像去年一样强劲的投资回报机会较小，尤其是第二阶段中美贸易协议谈判可能涉及更加棘手而在第一阶段无法达成共识的问题，这种不明朗因素将增加市场的波动性。

他说，“再者，美国在大选之前可能会尽量刺激经济，推动市场无惧风险(risk-on)的情绪升温，但当市场高涨后投资者又会担心种种不确定性而调低下半年的回报预期，从而产生资金进出较快而非长期部署的情况，因此我们对未来六个月的看法比较正面，对12个月的看法则较保守。”

2020年在中国降准以及中美将于1月中签署第一阶段贸易协议两大利好消息的提振下，首个交易日环球股市纷纷迎来开门红，华尔街主要股指创出纪录高位，香港恒生指数亦创逾五月高位，中国沪深300指数更见近两年高位。

综合七间投行及券商的预测，恒生指数今年内有望挑战30000点或以上水平，较去年底潜在升幅介乎6%至15%，但部分预测届年底时可能会“打回原形”。外资对于今年A股表现看法较为分歧，预测沪综指潜在升幅达双位数，沪深300指数相对温和或略为回调。