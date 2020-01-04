台媒对比两岸三军战力 大陆专家：和解放军一个战区比还算对等

台湾媒体最近盘点2019年台军装备并把它与中国大陆解放军的战力进行对比，有大陆专家认为，现在台军和解放军战力已经没有可比性，台军和解放军一个战区的战力比比还比较现实。

台湾《联合报》1月2日细数台湾三军最新型装备，称其“超级F-16”数量将超过200架，成为全球第一，引进的M1A2主战坦克将用来对抗解放军最新型主战坦克。报道称，两岸空中力量中，除了具有隐形设计的解放军歼-20之外，“超级F-16”堪称“当下最强”。

中国官媒《环球时报》引述大陆专家说法称，全球最大F-16机队在当下没有什么炫耀的，因为全球主要的空中力量都把重点放到了第四代隐形战机上。即便是在三代机中，F-16的空战能力也不值得炫耀。

并称，台军的F-16尽管升级了有源相控阵雷达，但它绝非仅次于歼-20。解放军还有歼-10C、歼-16都使用了有源相控阵雷达，F-16V充其量“对标”一下歼-10C。且台军的F-16的机群是“未来时”，而解放军的三代半战机则是“完成时”。

台媒还提到台湾的“自造防御型潜艇”（IDS）计划，大陆专家表示，建造潜艇的技术要求很高，限于台湾自身工业水平，即便自己造出潜艇，技术水平也不会有多高。反观大陆，柴电潜艇、核潜艇已经发展了多代。解放军近年来还大量装备反潜巡逻机、反潜直升机等，反潜作战能力突飞猛进。台湾方面即便造出来潜艇，也只能成为解放军潜艇和空基反潜力量的靶标。

另外，对于台媒报道提到的从美方引进108辆M1A2坦克，大陆专家认为，解放军陆军从上世纪60年代之后的很长一段时间以来的装备发展都是围绕坦克与反坦克展开的，这两个方面成果丰硕。即便不出动先进的99系列主战坦克，在一些先进反坦克导弹例如“红箭-10”面前，M1A2和M60没有什么区别。

专家表示，两岸经济力量对比逐渐悬殊，军事力量的对比也早已经向大陆方面倾斜。如今无论是质量还是数量，台湾三军装备均远远不及解放军。台军要想和解放军对比，目前和一个战区比还算对等。未来恐怕真如网友所言，“需要和一个省军区比较了”。