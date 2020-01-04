陕西省委原书记赵正永被除党籍 副省长陈国强被双开

中国全国人大原内务司法委员会副主任委员、陕西省委原书记赵正永被开除党籍。陕西省政府原党组成员、副省长陈国强被双开（开除党籍和公职）。

据中共中央纪委中国国家监委网站客户端1月4日的报道，经中共中央批准，中央纪委国家监委对赵正永严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，赵正永毫无“四个意识”，拒不落实“两个维护”的政治责任，对中共中央决策部署思想上不重视、政治上不负责、工作上不认真，阳奉阴违、自行其是、敷衍塞责、应付了事，无视组织一再教育帮助挽救，多次欺骗组织，对抗组织审查，是典型的“两面人”、“两面派”。

赵正永还被查出大搞特权活动；培植个人势力，纵容亲属插手干部选拔任用；在职务晋升、能源资源开发利用、企业经营、工程项目承揽等方面利用职务为他人谋利，非法收受巨额财物；家风不正，对家人、亲属失管失教。

对赵正永的通报写道，其构成了严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，是十八大以来不收敛不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，政治问题和经济问题交织的腐败典型，其行为严重污染破坏了陕西的政治生态和发展环境，性质特别严重，影响极其恶劣，应予严肃处理。

中央纪委决定开除赵正永党籍，按规定取消其享受的待遇，终止其陕西省第十三次党代会代表资格，收缴其违法所得，将其涉嫌犯罪问题送检起诉。

今天，与赵正永同时被处理的，还有陕西省政府原党组成员、副省长陈国强，他被开除党籍和公职。《北京日报》微信公众号“长安街知事”注意到，这是陈国强接受调查的消息首次被证实。

经查，陈国强为谋求个人职务晋升搞政治攀附和人身依附，对抗组织审查；多次接受或影响公正执行公务的宴请和旅游安排；违规干预干部人事工作，不按规定报告个人有关事项；收受礼品、礼金，在企业经营、干部职务调整等方面利用职务为他人谋利，并收受巨额财物。

关于陈国强的通报写道，其构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。中共中央纪委开除其党籍，国家监委开除其公职，陈国强的陕西省第十三次党代会代表资格被终止，其违法所得被收缴，涉嫌犯罪问题将送检起诉。