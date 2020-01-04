19岁学生涉捅杀滴滴司机 公诉人：应深思问题青少年亲情引导

中国湖南某技术学院19岁的大一学生杨佰淇被控在2019年3月22日深夜，持匕首向司机捅刺20多刀致其死亡。公诉人指杨佰淇作案动机极其荒唐，对问题青少年如何进行社会责任教育和亲情引导，值得深思。

据澎湃新闻报道，杨佰淇在2020年1月3日的庭审过程中不怎么说话，甚至没有为自己发表辩护意见。

鉴定报告显示，杨佰淇患抑郁症，作案时有部分刑事责任能力。此次庭审中，公诉人指其作案动机是，因厌世想自杀，却没勇气对自己下手，便想杀一个人来“壮胆”。

对于公诉人的质问，杨佰淇不置可否，低声自言自语般说了一两句。而此前投案后，他曾向警方供述：“我想把别人杀了，自己就敢自杀了。”

公诉人指，杨佰淇的作案动机极其荒唐。其故意杀人的动机卑劣，手段残忍，后果严重。公诉机关建议对杨佰淇判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。

公诉人在发表公诉意见时指出，杨佰淇读小学时多次转学，从小缺少朋友，缺少安全感，与家人聚少离多，父母经常吵架，这些对他日后形成厌世心态产生了影响。

杨佰淇的多名同学还证实，杨佰淇课余时间喜欢看日本颓废派文学作品，特别是作家太宰治的中篇小说《人间失格》。

太宰治是日本战后“无赖派”文学的代表作家之一，其创作带有颓废主义色彩。《人间失格》是他的半自传体小说，讲述了一名男子为逃避现实而不断沉沦，用药物麻痹自己、酗酒、自杀，一步步走向自我毁灭的故事。

公诉人认为，杨佰淇对自己和他人的生命缺少起码的尊重、敬畏。对杨佰淇这类问题青少年，如何进行社会责任教育和亲情引导，值得深思。

2019年3月22日深夜，杨佰淇从网吧出来后通过滴滴打车软件叫车，随机约到陈红驾驶的白色小车。

滴滴平台向警方提供的车内录音显示，上车后，杨佰淇几乎不说话，他与司机陈红没有发生任何言语争执。

案发后杨佰淇供述，他上车后坐在司机座椅后面的座位，他没看清司机的模样，也不想让对方看清自己。约20分钟后，车子驶至鼎城区财富广场的出入口。停车后，凶案随即发生。

检察机关审查查明，当时，杨佰淇拿出匕首刺向司机陈红的颈部，遭遇反抗后，他又朝陈红的躯干、大腿等部位连续捅刺二十余刀，直至对方失去反抗能力。

杨佰淇的辩护律师则提出，杨佰淇作案后投案自首，如实供述犯罪事实，认罪认罚，且因患抑郁症导致作案时仅有限定刑事责任能力，请法院从轻或减轻处罚。法庭未当庭宣判。