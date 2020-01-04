中国纪检监察机关去年立案审查逾55万腐败案件

中国纪检监察机关2019年1至11月，共立案审查调查55.5万件腐败案件，给予中共党纪政务处分48.5万人，涉嫌犯罪移送检察机关1.9万人。

据中共中央纪委中国国家监委网站发布的消息，中央纪委国家监委案件监督管理室有关负责人1月3日受访时提供了上述数据。负责人说，“2019年1至11月，中央纪委国家监委立案审查调查中管干部42人，给予党纪政务处分40人。”

负责人还介绍，2019年1至11月，全国查处扶贫领域腐败和作风问题7.08万个、处理9.9万人。专项斗争以来，纪检监察机关共立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题4.72万起，处理党员干部和公职人员5.45万人。

负责人以吉林长白山国际旅游度假区项目违规问题、江苏响水“3·21”特别重大爆炸事故为例，表示各级纪检监察机关正在强化震慑效应。

在2019年，“百名红通人员”已有60人归案。2019年1至11月，中国共追回外逃人员1841名，其中中共党员和国家工作人员816人，追赃金额40.91亿元人民币（7.93亿新币）。

负责人提到，“主动投案”成为反腐败工作中的一个特点，例如云南省委原书记秦光荣和中华全国供销合作总社理事会主任刘士余，均主动投案。

负责人表示，反腐败斗争形势依然严峻复杂，要推进不敢腐、不能腐、不想腐，使反腐败斗争的胜利不断巩固。