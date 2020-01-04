台国防官员回应张国炜“枪毙说”：长官专机派遣皆按规执行

星宇航空董事长张国炜对于黑鹰直升机失事事件发文表示，把军官们安排在同一部直升机内的人，严格讲起来应该要枪毙。台湾国防部官员回应表示，军队各级长官专机派遣，均依照规定执行。张国炜现在已将文章删除，表示自己说法严重了，只是为损失优秀的将官感到气愤。

综合《联合报》和《中时电子报》报道，张国炜今天（1月4日）删除了面簿文章，表示自己的说法严重了，若网友不喜欢他表示道歉，还写下了自己对事件的看法。

张国炜表示，损失这么多的优秀的将官，他对此感到相当气愤。直升机比不上飞机，是比较不稳定的飞行器，将军官们分开乘坐会比较好。至少真的发生问题时损失不会那么惨重。

张国炜也提到，他只是觉得台湾军方很可惜，网友们不需要这样子谩骂自己。

张国炜此前在面簿文章中写道，将优秀的军官安排在同一部直升机内根本不懂得分散风险，“谁安排让那么多优秀的军官都挤在同一部直升机的人应该要查出来法办。严格讲起来应该要枪毙。”

台湾国防部官员回应表示，军方各级长官专机派遣，均依照《国军行政专机申请使用作业规定》执行，国防部将持续要求各级部队，依照飞机派遣规定，落实勤前安全教育、天候状况掌握及机务检整作业，以确实维护飞航安全。

该官员也指出，重点应放在于平常飞行训练、装备养护上，而非一台直升机上载着几颗星星。