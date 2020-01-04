香港中联办主任王志民被免职

中国官方通讯社新华社报道，中国国务院免去王志民的中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室主任职务，任命全国人大财政经济委员会原副主任委员骆惠宁出任该职务。

路透社2019年11月26日曾引述知情人士报道，北京对香港中联办处理香港当前危机的表现不满意，正在考虑撤换香港中联办主任王志民，也就是北京派驻香港的最高级官员。但中国外交部驻香港特派员公署随即指报道不实，并称已向路透社提出严正交涉，敦促对方秉持真实、专业、负责任的态度，立即停止传播不实消息。

王志民2019年12月3日出席在北京人民大会堂举行的澳门《基本法》实施20周年座谈会，在场外接受《联合早报》访问时强调，他本人和中联办全体同事会继续按照中共总书记习近平关于香港的重要讲话精神，履行好中联办职责。

王志民1957年4月生，福建仙游人。曾任厦门市市长助理、福建出入境检验检疫局局长等职。2006年起，王志民赴香港中联办工作，2009年担任香港中联办副主任。2016年7月，王志民调任澳门，担任中联办主任职务，2017年9月再赴香港，任香港中联办主任。

据路透社报道，他是自1997年香港回归后，任期最短的中联办主任。国务院的任免消息并未提到王志民的去向。

接替王志民出任香港中联办主任的骆惠宁1954年10月生，浙江义乌人，长期在安徽工作。2010年1月任青海省省长，2013年4月任中共青海省委书记，2016年6月任中共山西省委书记，2019年12月任中国全国人大财政经济委员会副主任委员。

另一方面，国务院今天还宣布任命中共上海市委原副秘书长、宣传部副部长朱咏雷为中国国家广播电视总局副局长。