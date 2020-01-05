香港约七成民主派区议员表明杯葛周五简介会

香港政务司司长张建宗率领民政事务局局长刘江华等相关局长，邀约全部400多名新任区议员出席周五（10日）由港府举办的简介会，介绍地区行政。不过，有最少七成民主派区议员表明将杯葛简介会，包括民主党和公民党。

据香港《星岛日报》今天（5日）报道，简介会将在周五下午3时至5时，于北角社区会堂举行。张建宗昨天解释，简介会上将介绍整个区议会的运作、地区与不同政府部门的关系，以及希望探讨港府与各区议会未来的合作空间等。他也说，举行简介会是每一届区议会选举后的惯常做法，是沟通的开始，希望届时有多些议员出席。

不过，民主派各主要政党先后表明杯葛简介会。连同已提出退党的两人，拥有91席的民主党认为，港府邀请时间仓卒，毫无诚意，且只派张建宗会见新当选议员，特首林郑月娥早前却亲自接见落选议员，做法非常荒谬，决定全体议员拒绝出席简介会。

公民党说，简介会是张建宗主持的单向式训话场合，该党全体32名区议员拒绝出席，反要求官员应邀到各个区议会会议，接受质询。公民党立法会议员谭文豪指出，该党最关注五大诉求及警暴问题，但看不到张建宗届时会回应及接受质询，他们若出席将沦为“布景板”，配合当局营造有商有量气氛的“政治骚”。

香港中西区、油尖旺、黄大仙、观塘、荃湾、大埔、元朗和屯门共超过110名其他民主派区议员，也先后联署宣布不会出席简介会。

建制派方面，身兼观塘区议员的民建联立法会议员柯创盛说，简介会时间与立法会内会会议时间相撞，将无法出席，且由于邀请时间仓卒，党内未作商讨，相信由个别党友自行决定。他也期望官员在简介会上提出改革的新想法，以应对反修订《逃犯条例》风波持续近七个月，以及17个区议会由反对派主导的局面，并说港府如真心聆听民意，在简介会上应容许议员提出质询和批评。