香港教师辱骂学生与抗争者被停职两周

香港一名中学教师去年12月疑似因不满学生表现，以粗言秽语辱骂学生，更以“曱甴”（蟑螂）称呼学生及反修订《逃犯条例》抗争者，被停职14 天。

综合香港01和《明报》报道，香港德信中学法团校董会昨天（4日）发声明，议决裁定该教师违反学校职员行为守则，发出书面警告信，严重训示该教师不应再犯。法团校董会也议决勒令该教师从前天起停职14 天，并需扣除停职期间薪金，以作警诫。声明也提到，涉事教师如有再犯，会被立即解雇。

法团校董会认为，该名教师不应在任何情况下使用粗言秽语，利用社会事件比喻学生学习亦极不恰当。

法团校董会指，该教师同意校方所提交的报告并乐意接受惩处，深表悔意，承诺日后不会再违反职员行为守则。该校认为，每一位教师必须保持良好的个人品德，并遵从严格的教育操守。如发现及证实教师有不当行为，该校会遵循既定的人事管理及专业操守程序严肃处理。

德信中学重申，对于社会上的政治或极具争议的议题，校方要求教师必须以专业角度考虑有关议题是否符合学生程度及课程要求，并以持平和客观为原则，在合法、合情、合理的准则下，采用多方面资讯，从不同角度分析事件，让学生通过理性讨论认识社会上的不同议题，培养学生理性和客观的思考能力，以表达个人的立场及看法。学校期望教师能于履行职务时，严格恪守上述指引。

这名教师辱骂学生和抗争者的录音后来网上流传。