中国百城房价2019年同比涨幅缩小至逾3%

中国指数研究院研发中心研究副总监陈文静2日公布，2019年中国百城房价与2018年同期相比，涨幅仅为3.34%，与2018年的5%或者之前动辄10%以上的增速相比，房价涨幅明显收窄。

据中新社报道，从去年12月份的情况来看，百城房价指数稳中收官。中指院发布的数据显示，2019年12月，中国100个受监测城市（新建）住宅平均价格为每平方米15168元人民币（2939新元），环比上涨0.42%。从涨跌城市个数看，69个城市环比上涨，25个城市环比下跌，六个城市与上月持平。

报道，中国2019年12月份楼市出现一定“翘尾”，百城房价指数与去年11月份相比，涨幅略有扩大，百城中房价环比上涨的城市数量也有所增加。

不过，陈文静说，12月份房价小幅回暖更多是结构性因素导致的。年底各个开发企业加大推盘力度，大量新盘入市，而这些新盘往往处于价格较高点，一定程度推升了当月的成交均价。事实上，12月份百城房价涨幅仍在0.5%以内，处于低位区间。

重点城市商品房成交量也出现小幅调整。陈文静说，50个受监测城市全年商品住宅成交面积同比下降近3%，处于小幅调整阶段。其中，三四线代表城市成交量下调比较明显，同比跌幅约10%左右。

土地市场小幅回升，但土地价格、溢价率等仍处于较低区间。陈文静说，中国300个城市的住宅用地的供应量和成交量相比于去年同期有所增长，同时土地成交价格和溢价率与过去几个月相比也有小幅回升，但整体还是处于一个比较低的水平。

展望未来，中指院认为，中国房地产市场整体将持续平稳运行，但各城市间会延续分化态势，一线、核心二线城市有望保持稳定，部分前期需求透支严重且基本面缺乏支撑的三四线城市，将面临一定调整压力。