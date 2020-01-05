深圳学校违规以面谈测试提前招生被通报批评

中国深圳一所学校去年以举办小学毕业生体验活动名义，违规采用面谈测试方式提前选拔生源，被深圳市教育局予以全省通报批评，该校2019年至2021年的深圳全市评先评优资格也被取消。

据广东省教育厅官网3日发布的消息，广东省人民政府教育督导室发布通报说，全省各地近年来全面推进义务教育免试就近入学全覆盖，大力推行阳光招生，不过仍有个别中小学校存在违规以面试、面谈、活动体验等方式变相“掐尖”招生等行为，严重扰乱了招生工作秩序。

通报指出，涉事的其中一所学校深圳市百合外国语学校2019年5月11日至12日，以举办小学毕业生体验活动名义，违规采用面谈测试方式提前选拔生源，参加面谈测试人数达11200人，造成了较大的社会影响。

通报提到，省教育厅迅速派出督查组赴实地进行了调查处理，深圳市教育局依照有关程序，对深圳市百合外国语学校违规招生行为予以通报批评，取消深圳市百合外国语学校跨区招生资格，取消该校深圳全市2019、2020、2021年评先评优资格。

督导室也决定对深圳市百合外国语学校违规招生行为予以全省通报批评，取消该学校2020年全省评先评优资格；深圳市龙岗区教育局监管不力，对龙岗区教育局予以全省通报批评；责令深圳市教育局加强指导和管理，杜绝再次发生此类事件。

除此之外，中山、佛山、广州四地的九所中小学也违规招生，严重扰乱了招生工作秩序，被全省通报批评并取消2020年评先评优资格。