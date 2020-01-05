区议员发起集会游行 要求港府正视水货问题

有香港上水区议员发起今天（5日）集会游行，要求港府正视水货问题。游行队伍今天下午2时过后从上水花园出发，防暴警察较早前已在上水地铁站一带戒备。

据香港《星岛日报》报道，这场名叫“北区新春和理行”的游行活动已获得不反对通知书。游行还没开始，防暴警察已封锁通往上水广场天桥，上水乡事委员会所在地附近也有警员戒备，附近街铺亦纷纷落闸。

大批市民下午1时许在上水花园一号集合，不少人面带口罩，高呼“政府不作为，市民自己嚟（来）”等口号。主办单位强调游行属于“和理非”活动，希望可以让老人家和小朋友一齐参与，呼吁警方克制。

游行队伍下午2时许起步，将经过新康街、新丰街，最后返回上水地铁站A3出口。新丰路一带有防暴警察于汇丰及中国银行分行外戒备，新康街一带也有防暴警巡守。有警员截查市民，并提醒市民避免在行人道上停留。

游行申请人、北区区议员林子琼活动开始前发言时说，早前曾与警方商讨，警方同意保持距离，但还是有防暴警察在附近驻守，担心活动最终会被腰斩。立法会议员兼北区区议员林卓廷则批评港府漠视水货问题，对上水居民造成困扰。

上水区乡事委员会主席侯志强今天也发动清洁队，在石湖墟清理垃圾，一批身着绿色队服的市民在巷仔街、新荣街等街道捡起垃圾及纸皮。