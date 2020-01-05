中国今年将全面实施地区生产总值统一核算

中国全国统计工作会议今（5）日在北京召开，会议提出，今年将全面实施地区生产总值统一核算，认真开展第七次全国人口普查和国家脱贫攻坚普查，扎实推进统计监测与分析研究。

据中国国家统计局网站消息，会议对2020年统计工作重点任务作出部署。具体如下：

全面实施地区生产总值统一核算，健全工作机制，完善核算方法，夯实基础数据。

认真开展第七次全国人口普查和国家脱贫攻坚普查，完善普查方案，组建普查机构，落实普查经费物资，组织好现场登记等各项工作。

深度开发利用第四次全国经济普查成果，推进四经普数据发布共享，组织对普查资料进行多层次、全方位的研究分析。

扎实推进统计监测与分析研究，强化月度、季度、年度宏观指标和先行指标监测，深入开展专题研究，为中共中央、国务院科学决策和宏观调控提供优质统计服务。

持续完善高质量发展统计体系，进一步完善“三新”统计监测，建立健全农业、制造业、服务业高质量发展统计监测制度，扎实开展区域发展战略监测。

深化重点领域统计改革，扎实推进农业农村、服务业、消费、投资、科技等领域统计制度方法改革，强化统计方法整体设计。

着力发挥统计监督职能作用，认真开展2020年统计督察工作，严肃查处统计造假、弄虚作假。

加快推动大数据等新技术应用和新要素度量，积极探索大数据在普查、常规统计调查中的创新应用，加快推进统计云应用平台建设，认真开展数据生产要素统计和核算研究。

深入做好完善统计体制和对外开放工作，着力夯实统计基层基础，积极推进部门间统计数据共享，大力开展国际统计交流合作。