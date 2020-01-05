中共中央纪委国家监委发文说去年被查中管干部有“七个有之”问题

中共中央纪委国家监委网站今早（5日）发快评说，中央纪委国家监委2019年立案审查调查的中管干部，无一例外都存在“七个有之”和“两面人”问题。

文章提到，中央纪委国家监委网站昨天发布消息，全国人大原内务司法委员会副主任委员、陕西省委原书记赵正永，陕西省政府原党组成员、副省长陈国强二人因严重违纪违法受到严肃处理，细读处分消息可以看出，对二人的审查调查都是首先从政治纪律查起，对赵正永的处分消息更鲜明指出其是典型的“两面人”、“两面派”。

文章说到，党的十八大以来，党中央把党的政治建设摆上突出位置，在维护党中央权威和集中统一领导，严明党的政治纪律和政治规矩等方面取得明显成效。但从现实情况来看，仍有人对政治纪律政治规矩不知敬畏、不守底线，并点名一些落马的人员，如云光中、秦光荣和孟宏伟。

作者写到，两份被媒体称为“措辞严厉”的处分消息再次表明，纪检监察机关就是要以“四个意识”为标准，以政治纪律为尺子，严肃查处两面人、两面派和有令不行、有禁不止背后的官商勾结、利益输送问题，通过有力有效的政治监督，确保中共总书记习近平重要指示批示和党中央重大决策部署落地见效。文章还提到，“就是要对党的十八大以来不收敛不收手，成为全面从严治党障碍的腐败问题从严查处，以永远在路上的坚定和执着，坚决把反腐败斗争进行到底，使我们党永不变质、永不变色。”

“长安街知事”微信公众号报道，所谓“七个有之”，意思是“一些人无视党的政治纪律和政治规矩，为了自己的所谓仕途，为了自己的所谓影响力，搞任人唯亲、排斥异己的有之，搞团团伙伙、拉帮结派的有之，搞匿名诬告、制造谣言的有之，搞收买人心、拉动选票的有之，搞封官许愿、弹冠相庆的有之，搞自行其是、阳奉阴违的有之，搞尾大不掉、妄议中央的也有之。”

报道称，中央纪委国家监委2019年1至11月立案审查调查中管干部42人，给予党纪政务处分40人。