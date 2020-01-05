中国国家外汇局部署今年工作 提及维护国家经济金融安全

中国国家外汇管理局今天5日发布消息说，2020年全国外汇管理工作会议在北京召开，会议研究部署了2020年外汇管理的重点工作，其中提到要防范外部冲击风险，维护国家经济金融安全。

据中新社报道，会议要求分析外部冲击对中国贸易投资、国际收支结构、跨境资本流动的影响，丰富政策工具箱，引导企业树立“财务中性”理念，完善外汇批发市场法律法规，建立健全外汇批发市场非现场监管和现场检查工作机制，严厉打击外汇领域违法违规行为，保持执法标准跨周期的一致性、稳定性和可预期性，维护外汇市场秩序，推进“数字外管”和“安全外管”建设。

会议要求，认真落实国务院常务会审议通过的12项便利化措施。稳妥有序推进资本项目开放，支持金融市场互联互通和双向开放，促进贸易投资自由化便利化和高质量发展，支持贸易新业态，推进跨境金融区块链服务平台建设，深化“放管服”改革，支持自贸试验区、海南自由贸易港、粤港澳大湾区等外汇管理改革先行先试。建设开放的、有竞争力的外汇市场。

会议也指出，要适应国家治理体系治理能力现代化要求，不断完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，维护国际收支基本平衡。会议还提到，深化外汇领域改革开放，服务全面开放新格局。