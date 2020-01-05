中国东方红五号卫星公用平台首飞成功

由中国研制的发射重量最重、技术含量最高的高轨卫星，即实践二十号卫星今天（5日）成功定点，意味着东方红五号卫星公用平台首飞成功。

据新华社报道，该卫星是由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制的东方红五号卫星公用平台首飞试验星，将对中国自主研发的新一代大型地球同步轨道卫星平台，即东方红五号卫星公用平台进行全面在轨验证。

航天五院实践二十号卫星总设计师李峰说，目前卫星已完成转移轨道变轨工作，对东五平台的主要关键技术进行了验证，东五平台首飞取得成功，后续将继续开展在轨试验与验证工作。

实践二十号卫星自2019年12月27日发射成功后，短短九天内完成一系列 “高难度”动作，并开展一系列新技术在轨试验验证，取得了重要试验成果，对提升新技术成熟度、促进新技术应用、进一步推动中国航天技术发展具有重要意义。

实践二十号卫星成功定点标志着东方红五号平台验证取得重大突破，意味着中国正跻身国际一流通信卫星“俱乐部”。航天五院总工程师、东五平台总指挥周志成院士介绍，和中国现役“主力产品”东三、东四平台相比，东五平台重量、功率、在轨寿命等关键性能指标上又有了跨越式提升，将填补中国大型卫星平台型谱的空白，可满足未来20年大容量卫星应用需求。