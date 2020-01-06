消息人士：王志民将担任中共中央党史和文献研究院副院长

有香港媒体引述消息人士报道，被免去香港中联办主任职务的王志民，将担任中共中央党史和文献研究院副院长。

据香港《星岛日报》今天（6日）引述多位消息人士报道，王志民已经返回北京，而且将出任中共中央党史和文献研究院副院长。报道称，虽然王志民担任副院长，但仍然保留正部级职务，而研究院属于党系统，因此中国国务院前天公布王志民免职时，没有注明“另有任用”。

根据中央党史和文献研究院官网介绍，中央党史和文献研究院是党的历史和理论研究专门机构，是党中央直属事业单位，为正部级，主任为曲青山。

对于外界有评论指王志民因反修订《逃犯条例》风波被降职，中国全国港澳研究会副会长刘兆佳说，中央党史和文献研究院与中联办一样同为正部级，王志民这一次属于平调，并非降职。

刘兆佳也认为，社会不应针对王志民是否因反修例风波问责被免，并说中央是“先有方针，后有部署”，邀请重分量的骆惠宁出山是形势需要，并非“炖王志民冬菇”（让王志民降职），而是因应香港形势任命有威望的人才。

中国大陆政治学者陈道银说，接任香港中联办主任职务的骆惠宁名义上仍有全国人大职务，全国人大代表最高权力机关，任命他是可强调以国家主权处理香港治权问题。清华大学政治系前讲师吴强估计，有经济学背景的骆惠宁将以经济怀柔方式处理香港问题，并不认为中央对港政策有变化。

报道称按照惯例，骆惠宁将分别拜访香港特首林郑月娥和中国全国政协副主席董建华、梁振英，但据了解他仍未约见特首。