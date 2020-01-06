中国央行今年首次降准今落地

1月1日，中国央行公布，决定于1月6日（今天）下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司）。央行有关负责人指出，此次是全面降准，体现逆周期调节，有效增加金融机构支持实体经济的稳定资金来源，降低金融机构支持实体经济的资金成本，直接支持实体经济。

据中新经纬报道，降准今天落地。中国国家金融与发展实验室副主任曾刚表示，从短期看，此次降准是为释放流动性来满足春节前的资金需求高峰，保证市场平稳。“一般来说，春节前后更容易出现资金的投放和回笼需求。”曾刚进一步称，今年春节较往年更早，流动性面临小幅资金到期压力，现金需求增大，央行在月初就宣布降准是为营造较平稳的资金利率，体现了稳健的货币政策的灵活适度。

1月5日，央行召开会议明确2020年七大工作重点，其中提到：以缓解小微企业融资难融资贵问题为重点，加大金融支持供给侧结构性改革力度。推动发挥多部门合力，用好定向降准、再贷款再贴现、宏观审慎评估和征信管理等政策工具，切实推动改进小微企业融资。

国海证券研报分析，春节前，可以关注包括逆回购、中期借贷便利（MLF）、抵押补充贷款(PSL)等其他弥补流动性缺口的货币政策操作。