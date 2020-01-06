港中大生武汉返港发烧 称私院求医被要求离开

湖北武汉正爆发原因不明的病毒性肺炎，至今香港已出现16宗在14日内曾到武汉、而又出现发烧、呼吸道感染或肺炎症状的病例。昨天（5日）传沙田一间私家医院曾有一名声称到过武汉、有发烧症状的女子求医，被分流站医护指示到就近公立医院求诊，并要求离开。院方回应称，分流过程中护士向病人解释，诊症后需隔离或转送公院，病人表示会自行到公院求医。院方强调，过程中未拒绝病人求医。

据网媒香港01报道，该女子为香港中大学生，有与她相识的中大生表示，她其后到深圳做了一次检查，没有验出问题。卫生处卫生防护中心表示未曾接获相关通报，但得悉个案后已经即时联络有关医院跟进，并成功联络该名病人，安排她到威尔斯亲王医院诊治。

消息指，中大女生就诊的是沙田唯一私家医院仁安医院。仁安医院回覆指，昨早确有一名声称曾到武汉女病人求诊，分流过程中护士向病人解释，诊症后需将她隔离，或会转送公院。

有消息指，事件中女生的同学曾表示，她有发烧，咳嗽和有痰，怀疑自己有肺炎，于是到仁安医院求诊，但被仁安医院拒绝。她向仁安医院分流站医护称，早前曾到过武汉，结果被要求转到公立医院求医。她于是到深圳做了一次检查，结果是呈阴性反应。

香港卫生防护中心表示，未曾接获相关通报，但得悉个案后已经即时联络医院跟进，并成功联络该名病人，将其送院。该名病人为20岁女性，报称曾发烧级有上呼吸道感染症状，并于病发前14日内曾到访武汉，卫生防护中心已安排她送往威尔斯亲王医院接受进一步治疗。

香港中文大学回应事件表示，中大有一名学生离港后于12月29日返港，于1月4日感到身体不适，今天（5日）早上返宿舍后，曾外出往私家医院求诊，及后自行前往深圳的医院跟进检查。该同学傍晚回到宿舍，在救护人员陪同下，她和其同房宿生一同前往公立医院作进一步检验。

中大表示，大学随即按照卫生防护中心的指引，以漂白水清洁该学生的房间、居住楼层及公众地方，以保障宿生健康，亦将卫生防护中心的健康指引张贴在宿舍告示板供同学参考。该宿舍并会提供手术口罩、酒精搓手液给宿生使用。若同学感到不适或有顾虑，可前往大学保健处进行检查。