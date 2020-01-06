中国2020年社会消费品零售总额增长8.0%左右

中国国家信息中心预测部今天（6日）发布报告指，展望2020年，中国经济总体保持平稳运行，在就业和收入形势总体稳定、互联网发展影响深化、促消费政策效应逐步显现、消费短板加速补齐等有利因素支撑下，消费需求具备保持平稳增长的条件，初步预计2020年社会消费品零售总额增长8.0%左右。

据路透社报道，中国证券报刊登的报告称，当前就业承压影响预期和收入，高负债对消费的挤出效应仍然存在，消费供给短板尚不能满足新需求，服务消费低质同质化影响消费意愿释放等问题不利于全社会总消费平稳增长，需引起重视。

报告分析称，高负债对消费的挤出效应仍然存在。当前，房地产市场严格调控没有任何放松，坚持“房住不炒”不动摇，居民购房已经趋于理性，但是前两年透支购房对居民消费能力的影响依然存在，并未完全消除。

消费供给短板尚不能满足新需求。当前，中国消费市场正面临三个层面的新老交替。消费商品种类的新老交替。传统拉动消费增长的汽车等大件商品的发展势头正在趋缓，娱乐教育等发展型、享受型的新消费正在快速崛起。消费主力人群的新老交替。90后、00后等新一代消费者快速成长，正在深刻影响消费市场特征的变化。消费地域的新老交替。增长较快的地区正从一、二线城市逐步扩大至三、四线城市乃至农村乡镇。

针对当前消费领域存在的主要问题，报告建议，应大力推进就业优先政策，加大企业减负的政策力度，加大对重点人群的托底保障力度，规范服务业发展，促进消费市场平稳运行。