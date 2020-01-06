中国驻英大使：禁华为将使英国落后新一轮技术革命

中国驻英国大使刘晓明当地时间5日表示，“禁止华为”将使英国在新一轮技术革命中落后。

据中新社报道，在当日出版发行的英国主流大报《星期日电讯报》纸质版和网络版上，刘晓明在其署名文章中表明了上述观点。

刘晓明在文章中指出，“禁止华为”的后果，无疑是开历史倒车。当前，以5G+物联网等新兴技术为代表的第四次工业革命方兴未艾，新一轮科技革命理应成为各国共同发展的新动力、新机遇。放弃与华为开展5G合作，无疑意味着逆潮流而动，带来时间、成本和市场竞争力的巨大损失。

文章中说，英国多家电信运营商明确表示，禁用华为设备，将使英5G网络建设延迟2至3年，更使英国在第四次工业革命浪潮中落在后面。英国素以开放包容著称，禁止华为不仅将影响华为在英经营，而且损害英国自身国际形象，打击外国投资者对英国未来的信心，对中英合作也将带来消极影响。

刘晓明希望，英国政府能够坚持开放包容理念，坚持公平、公正、非歧视原则，在华为问题上做出经得起历史检验的决策，为深化中英互利合作创造条件，为造福两国人民做出贡献。

刘晓明表示，个别国家极力兜售所谓“华为威胁论”，散布“科技冷战”阴云，试图给全球电信行业筑起“隔离墙”。这些言行违背开放包容的时代潮流，影响各国电信业的正常发展，是十分危险的。